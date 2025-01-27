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        Bursa'da 4 büyüklüğünde deprem (2)

        YAŞANANPANİK GÜVENLİK KAMERASINDABursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem sırasında yaşanan panik, bir telefon bayisinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 14:54 Güncelleme: 27.01.2025 - 15:00
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        Bursa'da 4 büyüklüğünde deprem (2)
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        YAŞANANPANİK GÜVENLİK KAMERASINDA

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem sırasında yaşanan panik, bir telefon bayisinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; iş yerindeki 2 kişinin sarsıntıyla birlikte dışarı doğru koştuğu görüldü.

        BURSA VALİLİĞİ: OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEMİŞTİR

        Depremin ardından AFAD saha taraması başlatırken, Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bursa ilimizde, merkez üssü Nilüfer ilçemiz olan 4,0 büyüklüğünde meydana gelen depremde şu ana kadar olumsuzluk bildirilmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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