MHP Yıldırım İlçe Başkanlığı ramazan ayı faaliyetlerini sürdürüyor

MHP Yıldırım İlçe Başkanlığı, ramazan ayı kapsamında saha çalışmalarına devam ediyor.



Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, mahalle ziyaretleri, esnaf buluşmaları ve iftar organizasyonlarıyla vatandaşlarla bir araya gelen teşkilat mensupları, hem yerel meseleleri dinliyor hem de milli konularda değerlendirmelerde bulunuyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen MHP Yıldırım İlçe Başkanı Kadir Taşçı, ramazanın manevi atmosferinde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ettiklerini, mahalle ziyaretleri ve iftar programlarında hemşerilerle gönül gönüle olduklarını ifade etti.



Ramazanın sadece oruç ayı değil, gönüllerin yumuşadığı, kardeşliğin güçlendiği, dayanışmanın büyüdüğü müstesna bir zaman dilimi olduğunu aktaran Taşçı, şunları kaydetti:



"Yıldırım'ın her mahallesinde vatandaşlarımızla buluşuyor, aynı sofrayı paylaşıyor, aynı dualara 'amin' diyoruz. Bu ay birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştiren bir rahmet mevsimidir. Her sofrada, her mahallede hemşehrilerimizle bir araya geliyor, Yıldırım'ın nabzını sahada tutuyoruz. Bizim siyaset anlayışımız masa başında değil, milletin içinde şekillenir. Mahallelerimizde dile getirilen her sorun, bizim için bir sorumluluktur. Sosyal yardımlardan şehir düzenine, gençlik projelerinden esnafın beklentilerine kadar her başlığı titizlikle takip ediyoruz. Ramazan'ın maneviyatı toplumsal dayanışmayı güçlendirdiği kadar, milli şuurumuzu da pekiştirmektedir. 'Terörsüz Türkiye' hedefi, siyasi bir söylem değil, milletimizin huzuru ve devletimizin bekasıdır. Devletimizin yanındayız, milletimizin safındayız."

