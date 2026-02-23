Canlı
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        MHP Yıldırım İlçe Başkanlığı ramazan ayı faaliyetlerini sürdürüyor

        MHP Yıldırım İlçe Başkanlığı, ramazan ayı kapsamında saha çalışmalarına devam ediyor.

        Giriş: 23.02.2026 - 10:34
        MHP Yıldırım İlçe Başkanlığı ramazan ayı faaliyetlerini sürdürüyor

        MHP Yıldırım İlçe Başkanlığı, ramazan ayı kapsamında saha çalışmalarına devam ediyor.

        Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, mahalle ziyaretleri, esnaf buluşmaları ve iftar organizasyonlarıyla vatandaşlarla bir araya gelen teşkilat mensupları, hem yerel meseleleri dinliyor hem de milli konularda değerlendirmelerde bulunuyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen MHP Yıldırım İlçe Başkanı Kadir Taşçı, ramazanın manevi atmosferinde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ettiklerini, mahalle ziyaretleri ve iftar programlarında hemşerilerle gönül gönüle olduklarını ifade etti.

        Ramazanın sadece oruç ayı değil, gönüllerin yumuşadığı, kardeşliğin güçlendiği, dayanışmanın büyüdüğü müstesna bir zaman dilimi olduğunu aktaran Taşçı, şunları kaydetti:

        "Yıldırım'ın her mahallesinde vatandaşlarımızla buluşuyor, aynı sofrayı paylaşıyor, aynı dualara 'amin' diyoruz. Bu ay birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştiren bir rahmet mevsimidir. Her sofrada, her mahallede hemşehrilerimizle bir araya geliyor, Yıldırım'ın nabzını sahada tutuyoruz. Bizim siyaset anlayışımız masa başında değil, milletin içinde şekillenir. Mahallelerimizde dile getirilen her sorun, bizim için bir sorumluluktur. Sosyal yardımlardan şehir düzenine, gençlik projelerinden esnafın beklentilerine kadar her başlığı titizlikle takip ediyoruz. Ramazan'ın maneviyatı toplumsal dayanışmayı güçlendirdiği kadar, milli şuurumuzu da pekiştirmektedir. 'Terörsüz Türkiye' hedefi, siyasi bir söylem değil, milletimizin huzuru ve devletimizin bekasıdır. Devletimizin yanındayız, milletimizin safındayız."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

