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        Bursa'da "Afetlerde Engelsiz Birlik Çalıştayı" düzenlendi

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Osmangazi Kent Konseyi ve Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından "Afetlerde Engelsiz Birlik" başlıklı çalıştay düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 12:40 Güncelleme: 27.01.2025 - 12:40
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        Bursa'da "Afetlerde Engelsiz Birlik Çalıştayı" düzenlendi
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Osmangazi Kent Konseyi ve Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından "Afetlerde Engelsiz Birlik" başlıklı çalıştay düzenlendi.

        Bursa İl AFAD ve Osmangazi Afet İşleri Müdürlüğünün destekleriyle 25 Ocak'ta düzenlenen çalıştayda, engelli bireylerin deprem ve diğer afetlerde yaşadığı zorluklar ile engellilik durumuna göre afet durumunda yapılması gerekenler anlatıldı.

        Çalıştayda, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği içinde çalışmasının öneminden bahsedildi.

        Etkinliğe Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Tolga Kornosor, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz ve Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclis Başkanı Orhan Koca katıldı.

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