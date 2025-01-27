Bursa'da 4 büyüklüğünde deprem

BURSA’nın Nilüfer ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın merkez üssünü Bursa’nın merkez ilçesi Nilüfer olarak saptadığı deprem, saat 13.43’te oldu. Yerin 9,74 kilometre derinliğinde olan deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Depremle birlikte bazı vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.