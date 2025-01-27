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        Bursa'da 4 büyüklüğünde deprem

        BURSA'nın Nilüfer ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 14:01 Güncelleme: 27.01.2025 - 14:01
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        Bursa'da 4 büyüklüğünde deprem
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        BURSA’nın Nilüfer ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın merkez üssünü Bursa’nın merkez ilçesi Nilüfer olarak saptadığı deprem, saat 13.43’te oldu. Yerin 9,74 kilometre derinliğinde olan deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Depremle birlikte bazı vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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