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        Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP´de herkes bir köşe başına yapışmanın derdinde (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 20:08 Güncelleme: 02.02.2024 - 20:10
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP´de herkes bir köşe başına yapışmanın derdinde (3)
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        HELİKOPTERLEİSTANBUL´A GİTTİ

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOFAŞ Kapalı Spor Salonu'nda, AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı ile Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Alanı´nda Sivil Toplum Kuruluşları ile bir araya geldiği programın ardından, helikopterle İstanbul´a gitti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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