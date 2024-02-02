Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP´de herkes bir köşe başına yapışmanın derdinde (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOFAŞ Kapalı Spor Salonu'nda, AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı ile Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Alanı´nda Sivil Toplum Kuruluşları ile bir araya geldiği programın ardından, helikopterle İstanbul´a gitti.

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