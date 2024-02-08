Anne ve babasını pompalı tüfekle öldürdü, yaralı kardeşinin boğazını kesti (3)

'BANAÜVEY EVLAT MUAMELESİ YAPIYORDU'

Bursa'da babası Seyithan Yayaşit (64) ile annesi Zozan Yayaşit'i (69) pompalı tüfekle vurarak öldüren, olay yerinden yaralı halde kaçmaya çalışan kardeşi Mücahit Yayaşit'i (25) de boğazını bıçakla keserek öldüren Abdulsamet Yayaşit (29), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 'Yaralama' suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye olan Yayaşit'in emniyetteki ifadesinde, babasıyla hiç anlaşamadıklarını söylediği ve "Babam bana üvey evlatmış gibi muamele ediyordu" dediği öğrenildi.

BABAANNESİ GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan Abdulsamet Yayaşit'in 7 yıl önce eşinden ayrıldığı, büyük oğlu F.Y.'ye (8) annesi Zozan Yayaşit'in bakıp, büyüttüğü belirtildi. Babaannesi tarafından büyütülen F.Y.'nin cinayetlere şahitlik ettiği, olaydan sonra da yakınlarına teslim edildiği öğrenildi. Babasını, annesini ve kardeşini öldüren Yayaşit'in küçük oğlu M.Y.'nin (7) de 7 yıl önceki ayrılık sırasında 2 aylık olduğu, bu dönemde devlet korumasına alınarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi Evleri'ne yerleştirildiği belirtildi.