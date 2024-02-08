Bursa'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 9 şüpheli yakalandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ve özel harekat ekiplerinden 130 polis tarafından, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapıldığı değerlendirilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kapıları koçbaşıyla kırılarak girilen bazı evlerde arama yapıldı. Narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı operasyonda, uyuşturucu ticareti iddiasıyla 9 kişi yakalandı.

Evlerinde çok miktarda çeşitli cinsten uyuşturucu madde ile silah ele geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.