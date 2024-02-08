Bursa'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 9 şüpheli yakalandı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.
Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ve özel harekat ekiplerinden 130 polis tarafından, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapıldığı değerlendirilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Kapıları koçbaşıyla kırılarak girilen bazı evlerde arama yapıldı. Narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı operasyonda, uyuşturucu ticareti iddiasıyla 9 kişi yakalandı.
Evlerinde çok miktarda çeşitli cinsten uyuşturucu madde ile silah ele geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.