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        Marmara'da batan geminin kayıp 6 mürettebatından 1'inin cansız bedenine ulaşıldı (5)

        56SAAT SONRA BULUNAN CENAZE ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken 15 Şubat saat 06.32'de acil durum sinyali alınıp Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası'nın güneybatısında battığı tespit edilen 'BATUHAN A' isimli geminin kayıp 6 mürettebatından 1'inin cenazesine bugün saat 14.30 sıralarında ulaşıldı. TCG AKIN'dan dalış gerçekleştiren Deniz Kuvvetleri personelinin olaydan 56 sonra batık gemi enkazında bularak su yüzeyine çıkardığı cenaze, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi'ndeki limana getirildi. Kayıp mürettebatın cansız bedeni cenaze aracıyla otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 16:36 Güncelleme: 17.02.2024 - 16:36
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        Marmara'da batan geminin kayıp 6 mürettebatından 1'inin cansız bedenine ulaşıldı (5)
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        56SAAT SONRA BULUNAN CENAZE ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken 15 Şubat saat 06.32'de acil durum sinyali alınıp Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası'nın güneybatısında battığı tespit edilen 'BATUHAN A' isimli geminin kayıp 6 mürettebatından 1’inin cenazesine bugün saat 14.30 sıralarında ulaşıldı. TCG AKIN’dan dalış gerçekleştiren Deniz Kuvvetleri personelinin olaydan 56 sonra batık gemi enkazında bularak su yüzeyine çıkardığı cenaze, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi’ndeki limana getirildi. Kayıp mürettebatın cansız bedeni cenaze aracıyla otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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