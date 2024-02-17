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        Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı; Mert 1 gün sonra askere gidecekti

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, özel halk otobüsü ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü Mert Aydemir (20), hayatını kaybetti; otobüs şoförü ile 7 yolcu yaralandı. Aydemir'in yarın askere gideceği öğrenildi. Kaza, saat 14.30 sıralarında, kırsal Kurşunlu Mahallesi yolunda meydana geldi. Kurşunlu Mahallesi'nden aldığı yolcularla ilçe merkezine seyir halinde olan Selim Dutal (56) yönetimindeki 16 SKY 63 plakalı özel halk otobüsü, karşı yönden gelen, Mert Aydemir yönetimindeki 16 ASJ 233 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Mert Aydemir, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Yaralı sürücüler ile otobüsteki yolculardan Fatma Ş. (78), Rümeysa K. (16), Hatice K. (60), Fatma K. (39), Hasibe K. (62), İdris K. (15) ve Hatem Y. (43), olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi ile özel hastanelerde tedaviye alındı. Müdahaleye rağmen kurtarılamayan sürücü Mert Aydemir'in, yarın vatani görevi için birliğine teslim olacağı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 17:11 Güncelleme: 17.02.2024 - 17:11
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        Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı; Mert 1 gün sonra askere gidecekti
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, özel halk otobüsü ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü Mert Aydemir (20), hayatını kaybetti; otobüs şoförü ile 7 yolcu yaralandı. Aydemir’in yarın askere gideceği öğrenildi. Kaza, saat 14.30 sıralarında, kırsal Kurşunlu Mahallesi yolunda meydana geldi. Kurşunlu Mahallesi'nden aldığı yolcularla ilçe merkezine seyir halinde olan Selim Dutal (56) yönetimindeki 16 SKY 63 plakalı özel halk otobüsü, karşı yönden gelen, Mert Aydemir yönetimindeki 16 ASJ 233 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Mert Aydemir, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Yaralı sürücüler ile otobüsteki yolculardan Fatma Ş. (78), Rümeysa K. (16), Hatice K. (60), Fatma K. (39), Hasibe K. (62), İdris K. (15) ve Hatem Y. (43), olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi ile özel hastanelerde tedaviye alındı. Müdahaleye rağmen kurtarılamayan sürücü Mert Aydemir’in, yarın vatani görevi için birliğine teslim olacağı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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