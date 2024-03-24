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        Ailesine ait meyve bahçesinde başından vurulmuş halde ölü bulundu

        BURSA'da, yakınlarının iftara gelmeyince şüphelendiği Latif Aydoğan (28), ailesine ait meyve bahçesinde başından vurulmuş halde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 01:46 Güncelleme: 24.03.2024 - 01:50
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        Ailesine ait meyve bahçesinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
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        BURSA'da, yakınlarının iftara gelmeyince şüphelendiği Latif Aydoğan (28), ailesine ait meyve bahçesinde başından vurulmuş halde ölü bulundu.

        Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi’nde meydana geldi. Latif Aydoğan, akşam saatlerinde Kanalboyu Caddesi’nde bulunan ailesine ait meyve bahçesine gideceğini söyleyerek 54 FN 614 plakalı otomobille evden ayrıldı. İftar saatlerinde Aydoğan’dan haber alamayan ailesi durumdan şüphelenip, meyve bahçesine gitti. Ağaçların arasında otomobili görerek bahçeye giren ailesi aracın dışında Latif Aydoğan’ı başından silahla vurulmuş halde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Latif Aydoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. 

        Aydoğan'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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