Ceset bulunan villadaki yangında cinayet şüphesi

Ekiplerdin binada yaptığı incelemede Mustafa Şentürk'ün cesedi bulundu. Şentürk’ün cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şentürk’ün öldürüldükten sonra cesedinin ateşe verildiği ihtimali üzerinde duran polis, soruşturmayı sürdürüyor.

Osmangazi ilçesi İnkaya Mahallesi İlkadım Caddesi'nde 3 katlı villanın giriş katında oturan Ali Vurgun'un evinde dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın sırasında kıyafetleri yanan Vurgun evden koşarak çıktı. Çevredekiler müdahale ederek Ali Vurgun’un üzerindeki elbiseleri çıkardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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