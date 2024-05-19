Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Sosyal medya tartışmasında 14 yaşındaki çocuğu tekme- tokat dövüp kalbini durduran 2 kişi tutuklandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde sosyal medyadan tartıştıkları H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 02:55 Güncelleme: 19.05.2024 - 03:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sosyal medya tartışmasında 14 yaşındaki çocuğu tekme- tokat dövüp kalbini durduran 2 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde sosyal medyadan tartıştıkları H.K.'yı (14) sokak ortasında tekme- tokat döverek hastanelik ederek kalbinin durmasına neden olan Yusuf G. (16) ve arkadaşı Seyfi E. (17), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olay anı güvenlik kamerasına da yansırken, durumu ağır olan H.K.'nın hastanedeki tedavisi devam ediyor. 

        Olay, geçen 17 Mayıs günü saat 18.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi, İstiklal Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, H.K. ile Yusuf G. arasında sosyal medyada başlayan tartışma, kısa sürede büyüdü. İstiklal Caddesi’nde buluşan H.K. ile Yusuf G. ve arkadaşı Seyfi E. arasında çıkan tartışma, gerginliğin artması sonucu kavgaya dönüştü. Yusuf G. ve Seyfi E.'nin tekme ve yumruklarla darbettiği H.K. kanlar içinde kalırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Kavgayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        KALBİ DURDU 

        Sağlık ekiplerince ilk kontrollerinde kalbi durduğu belirlenen H.K., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahale sonucu kalbi tekrar çalıştırılan H.K., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Tedaviye alınan H.K.’nın, hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

        DARP ANI KAMERADA

        Öte yandan Yusuf G. ile Seyfi E.'nin, H.K.'yı sokakta tekme- tokat dövdüğü o anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Yusuf G. ve Seyfi E.’nin, düşen H.K.'nın başını tekmelediği ve çevredekilerin kavgayı ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı.

        TUTUKLANDILAR 

        Polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınan Seyfi E. ve Yusuf G., polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        30 Nisan 1919 - Atatürk: Heyecandan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum!
        30 Nisan 1919 - Atatürk: Heyecandan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum!
        TIR’ın dorsesi alev alev yandı
        TIR’ın dorsesi alev alev yandı
        Jandarmanın girdiği evde patlama
        Jandarmanın girdiği evde patlama
        Dışişleri'nden İsrail'e yanıt
        Dışişleri'nden İsrail'e yanıt
        Gaziantep kazandı, Karagümrük düştü!
        Gaziantep kazandı, Karagümrük düştü!
        İsraillilerden bir protesto daha
        İsraillilerden bir protesto daha
        Şebinkarahisar'da feci kaza!
        Şebinkarahisar'da feci kaza!
        Adana'da zabıtaya bıçakla saldırı
        Adana'da zabıtaya bıçakla saldırı
        "Beşiktaş'ın yanlışı"
        "Beşiktaş'ın yanlışı"
        Finalde bu halde işi zor!
        Finalde bu halde işi zor!
        Dirift yapan sürücüye rekor ceza
        Dirift yapan sürücüye rekor ceza
        Beşiktaş'tan Jose Mourinho açıklaması!
        Beşiktaş'tan Jose Mourinho açıklaması!
        Kayseri Başkanı sahaya girmeye çalıştı!
        Kayseri Başkanı sahaya girmeye çalıştı!
        Selen hemşirenin ölümünde flaş gelişme!
        Selen hemşirenin ölümünde flaş gelişme!
        Londra'da Nekbe yürüyüşü
        Londra'da Nekbe yürüyüşü
        Beşiktaş 90+7'de puanı kaptı!
        Beşiktaş 90+7'de puanı kaptı!
        Trabzonspor üçüncülüğü garantiledi!
        Trabzonspor üçüncülüğü garantiledi!
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Haftanın dikkat çekenleri
        Haftanın dikkat çekenleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri

        Benzer Haberler

        Bursa'da '19 Mayıs' coşkusunda 'Ceza' konseri
        Bursa'da '19 Mayıs' coşkusunda 'Ceza' konseri
        Bursa'da '19 Mayıs' coşkusu; Hande Yener konser verdi
        Bursa'da '19 Mayıs' coşkusu; Hande Yener konser verdi
        Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, Yalova ve Bursa'da ziyaretlerde b...
        Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, Yalova ve Bursa'da ziyaretlerde b...
        Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Mustafakemalpaşa Belediyesini...
        Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Mustafakemalpaşa Belediyesini...
        Bursa merkezli 'Mahzen-46' operasyonunda 95 tutuklama
        Bursa merkezli 'Mahzen-46' operasyonunda 95 tutuklama
        Yemeği geç getirdiği için saldırıya uğrayınca garsonluğu bıraktı, çalıştığı...
        Yemeği geç getirdiği için saldırıya uğrayınca garsonluğu bıraktı, çalıştığı...