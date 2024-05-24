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        Karşı şeride geçen otomobil, ciple çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı (2)

        ULAŞTIRMADAİRE BAŞKANLIĞI BAHÇESİNDE TÖRENBursa'da ciple çarpışan otomobilde yaşamını yitiren Bursa Büyükşehir Belediyesi Yol İşleri Şube Müdürlüğü'nde kaynak ustası olan Sedat Sungur ile kamyon sürücüsü olarak görev yapan iş arkadaşı Hasan Alper için Ulaşım Daire Başkanlığı bahçesinde tören düzenledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 15:37 Güncelleme: 24.05.2024 - 15:40
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        Karşı şeride geçen otomobil, ciple çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı (2)
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        ULAŞTIRMADAİRE BAŞKANLIĞI BAHÇESİNDE TÖREN

        Bursa’da ciple çarpışan otomobilde yaşamını yitiren Bursa Büyükşehir Belediyesi Yol İşleri Şube Müdürlüğü'nde kaynak ustası olan Sedat Sungur ile kamyon sürücüsü olarak görev yapan iş arkadaşı Hasan Alper için Ulaşım Daire Başkanlığı bahçesinde tören düzenledi. Sungur ile Alper'in cenazeleri törenin ardından, toprağa verilmek üzere Bursa'nın Yenişehir ilçesine götürüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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