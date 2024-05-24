Karşı şeride geçen otomobil, ciple çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı (2)
ULAŞTIRMADAİRE BAŞKANLIĞI BAHÇESİNDE TÖRENBursa'da ciple çarpışan otomobilde yaşamını yitiren Bursa Büyükşehir Belediyesi Yol İşleri Şube Müdürlüğü'nde kaynak ustası olan Sedat Sungur ile kamyon sürücüsü olarak görev yapan iş arkadaşı Hasan Alper için Ulaşım Daire Başkanlığı bahçesinde tören düzenledi.
ULAŞTIRMADAİRE BAŞKANLIĞI BAHÇESİNDE TÖREN
Bursa’da ciple çarpışan otomobilde yaşamını yitiren Bursa Büyükşehir Belediyesi Yol İşleri Şube Müdürlüğü'nde kaynak ustası olan Sedat Sungur ile kamyon sürücüsü olarak görev yapan iş arkadaşı Hasan Alper için Ulaşım Daire Başkanlığı bahçesinde tören düzenledi. Sungur ile Alper'in cenazeleri törenin ardından, toprağa verilmek üzere Bursa'nın Yenişehir ilçesine götürüldü.
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