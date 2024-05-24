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        TIR'ın çarptığı yayanın öldüğü kaza kamerada

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçerken TIR'ın çarptığı Altun Güler (77), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 11:55 Güncelleme: 24.05.2024 - 12:00
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        TIR'ın çarptığı yayanın öldüğü kaza kamerada
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçerken TIR'ın çarptığı Altun Güler (77), hayatını kaybetti. Kaza, bir iş yerinin kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 09.00 sıralarında İnegöl ilçesi Alanyurt Yolu'nda meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt'a yönüne giden Samet V. (36) yönetimindeki 16 PF 179 plakalı TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan Altun Güler'e çarptı. Yaklaşık 30 metre sürüklenen kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güler, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kaza yerinde inceleme yapan polis ekipleri, TIR şoförü Samet V.’yi gözaltına aldı.

        Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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