TIR'ın çarptığı yayanın öldüğü kaza kamerada

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında İnegöl ilçesi Alanyurt Yolu'nda meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt'a yönüne giden Samet V. (36) yönetimindeki 16 PF 179 plakalı TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan Altun Güler'e çarptı. Yaklaşık 30 metre sürüklenen kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güler, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kaza yerinde inceleme yapan polis ekipleri, TIR şoförü Samet V.’yi gözaltına aldı.

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