Kulak temizleme çöpü kullanmak enfeksiyona yol açabiliyor

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Hakkı Caner İnan, kulakta enfeksiyona neden olabilen temizleme çöpü kullanmak yerine banyo sonrası dış kulak yolunun ince bir bezle silinmesini tavsiye etti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada kulak temizliğiyle ilgili bilgiler veren Doç. Dr. İnan, kulak kirinin "serumen" olarak bilinen ve kulakta bulunması gereken bir salgı olduğunu belirtti.

Serumenin dış kulak yolunu bakterilere karşı koruyan asidik bir yapıya sahip olduğunu aktaran İnan, "Bazı insanlarda çeşitli sebeplerle serumenin birikmesi olabiliyor. Bu da kulak kiri dediğimiz buşona yol açıyor. Sağlıklı bir kulak zarı aslında kulak kirini dışarı doğru atar. Her banyo yaptıktan sonra kulak kepçemizin içinde bunu görebiliriz. İnce bir havlu ya da bezle silebiliriz." ifadesini kullandı.