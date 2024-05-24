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        Kulak temizleme çöpü kullanmak enfeksiyona yol açabiliyor

        Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Hakkı Caner İnan, kulakta enfeksiyona neden olabilen temizleme çöpü kullanmak yerine banyo sonrası dış kulak yolunun ince bir bezle silinmesini tavsiye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 10:49 Güncelleme: 24.05.2024 - 10:49
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        Kulak temizleme çöpü kullanmak enfeksiyona yol açabiliyor
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        Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Hakkı Caner İnan, kulakta enfeksiyona neden olabilen temizleme çöpü kullanmak yerine banyo sonrası dış kulak yolunun ince bir bezle silinmesini tavsiye etti.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada kulak temizliğiyle ilgili bilgiler veren Doç. Dr. İnan, kulak kirinin "serumen" olarak bilinen ve kulakta bulunması gereken bir salgı olduğunu belirtti.

        Serumenin dış kulak yolunu bakterilere karşı koruyan asidik bir yapıya sahip olduğunu aktaran İnan, "Bazı insanlarda çeşitli sebeplerle serumenin birikmesi olabiliyor. Bu da kulak kiri dediğimiz buşona yol açıyor. Sağlıklı bir kulak zarı aslında kulak kirini dışarı doğru atar. Her banyo yaptıktan sonra kulak kepçemizin içinde bunu görebiliriz. İnce bir havlu ya da bezle silebiliriz." ifadesini kullandı.

        Doç. Dr. İnan, kulakları temizlerken kulak çöpü kullanmanın yanlış olduğuna dikkati çekti.

        Ucunda pamuk olan çöple yapılan temizliğin kulak kirinin kontrolsüz şekilde iyice içeri doğru itilmesine hatta kulak zarına yapışmasına yol açacağını vurgulayan İnan, şunları kaydetti:

        "Kulak çubuğu, kullanılmasını çok istemediğimiz bir alet. Bazı durumlarda dikkatsiz kullanılırsa veya temizlerken yanınızdan biri geçerken kolunuza çarptığında bu kulak çöpü kontrolsüz bir basınçla kulak zarınıza baskı yapması sonucu kulak zarında delikler de karşımıza çıkabilir. Dış kulak yolu, ince bir cilt yapısına sahiptir ve temizlerken bu ciltte küçük sıyrıklara yol açıldığı takdirde bakterilerin yerleşmesi kolaylaşır. Daha sonra ağrılı bir tablo olan dış kulak yolu enfeksiyonları gelişebilir. Bu akut da olabilir, 2-3 günlük şiddetli ağrıyla da başlayabilir. Bazen tedavisi daha da uzayan 10 günlük, 15 günlük, 1 aylık tedaviler gerektiren, çeşitli damlaları kullandığımız hastalıklara da yol açabilir. Bu yüzden kulak çöplerinin kullanılmamasını ve kulakta herhangi bir tıkanıklık hissettiyseniz ya da kirlilik biriktiğini düşünüyorsanız mutlaka kulak, burun, boğaz uzmanına muayene olmanızı öneriyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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