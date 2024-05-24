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        Karşı şeride geçen otomobil, ciple çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

        BURSA'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, refüjü aşıp karşı şeride geçerek ciple çarpıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 10:05 Güncelleme: 24.05.2024 - 10:10
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        Karşı şeride geçen otomobil, ciple çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
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        BURSA’da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, refüjü aşıp karşı şeride geçerek ciple çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Sedat Sungur ile yanındaki Hasan Alper (42), hayatını kaybetti, cip sürücüsü ise yaralandı.

        Kaza, saat 08.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi 11 Eylül Bulvarı’nda meydana geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’nda çalışan Sedat Sungur, 61 ABE 166 plakalı otomobili ile iş arkadaşı Hasan Alper’i evinden alarak yola çıktı. Yıldırım ilçesinden Altınova Mahallesi Fuar Caddesi’nde bulunan iş yerine giden Sedat Sungur idaresindeki otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aşırı hızın da etkisiyle kontrolden çıkarak metrelerce savruldu. Refüje çarparak karşı şeride geçen otomobil, Yıldırım istikametine giden Necati Turan idaresindeki 16 JMM 55 plakalı cip ile çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobilde sıkışan sürücü Sedat Sungur ile yanındaki iş arkadaşı Hasan Alper’in hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahalesi yapılan cip sürücüsü Necati Turan ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Necati Turan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Sedat Sungur ile Hasan Alper'in cenazeleri, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılarak Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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