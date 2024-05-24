Bursa'da tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti

Tır sürücüsü S.V. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Ağır yaralanan kadın, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güler, hastanede doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

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