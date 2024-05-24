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        Bursa'da tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın çarpması sonucu yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 11:39 Güncelleme: 24.05.2024 - 11:39
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        Bursa'da tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın çarpması sonucu yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        S.V. idaresindeki 16 PF 719 plakalı tır, Alanyurt Mahallesi yolunda karşıya geçmeye çalışan Altun Güler'e (77) çarptı.

        Ağır yaralanan kadın, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güler, hastanede doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

        Tır sürücüsü S.V. ise polis tarafından gözaltına alındı.

        Kaza, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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