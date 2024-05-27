Motosikleti, üzerine yüzüstü yatarak kullanan sürücü kamerada

BURSA-Ankarakara yolunda kullandığı motosikletin üzerine yüzüstü yatıp, hızını 125 kilometreye çıkaran sürücü, kask kamerası ile görüntülendi.

İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü, kullandığı 54 AKM 785 plakalı motosikletin üzerine yüzüstü yattı. Bir süre motosikletini bu şekilde kullanan ve zaman zaman hızını 125 kilometreye kadar çıkaran sürücüyü gören başka bir motosikletli, o anları kask kamerası ile kaydetti. Görüntüler sonrası harekete geçen İnegöl İlçe Emriyet Müdürlüğü, kara yolunda trafiği tehlikeye sokan motosikletlinin kimliğini araştırıyor.