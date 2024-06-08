Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        8 kişinin yaralandığı salıncak davasında sanıktan 'rüzgar' savunması

        BURSA'da, lunaparktaki döner salıncağın zincirlerinin en hızlı şekilde hareket ederken dolanan ve 8 kişinin yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan makinist Koray K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 11:38 Güncelleme: 08.06.2024 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        8 kişinin yaralandığı salıncak davasında sanıktan 'rüzgar' savunması
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'da, lunaparktaki döner salıncağın zincirlerinin en hızlı şekilde hareket ederken dolanan ve 8 kişinin yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan makinist Koray K. (40) ile işletmenin genel müdürü Salih T.'nin (64) haklarında 'Taksirle yaralama' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanıklardan Koray K., 'Salıncakları çalıştırmaya başladığımda hava güzeldi. Bir anda başlayan rüzgarla salıncaklar yandaki ağaçların dalına çarptı. Hemen butona basıp durdurdum. Suçsuzum" diye konuşurken, Salih T.'nin "Ben olay günü farklı yerdeydim" dediği duruşma ertelendi.

        Olay, 2023 Nisan'da Reşat Oyal Kültürparkı'ndaki lunaparkta meydana geldi. Kademe kademe yükselen hızı en üst seviyeye çıkan salıncakların zincirleri birbirine dolandı. Can pazarının yaşandığı olayda, görevlinin acil butonuna basıp durdurduğu salıncaklarda 8 kişi hafif yaralandı. Cep telefonuyla görüntülenen olay sonrası polis, işletmenin genel müdürü Salih T. ve salıncağın makinistliğini yapan Koray K.'yi gözaltına aldı. Adliyeye çıkarılan şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Savcılık soruşturması sonrası haklarında, 27'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'Taksirle yaralama' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istenen sanıkların yargılanmasına başlandı. Duruşmada savunmasını yapan Salih T., kaza anında lunaparkta olmadığını söyleyerek, "Bu salıncak sekolindir. Bakımları ise Türkiye Makina Mühendisleri Odası tarafından sürekli ve düzenli olarak yapılmaktaydı. O gün salıncakları Koray K. çalıştırıyordu. Kaza ise salıncakların, çevresinde bulunan ağaçların dalına çarpması sonucu, telaşa kapılan görevli arkadaşımın, salıncağı aniden durdurması sonucu zincirlerinin birbirine dolanmasıyla meydana geldi" diye konuştu.

        Tutuksuz sanık Koray K. ise savunmasında, "Salıncakları çalıştırdığım dakikada olumsuz hava koşulu yoktu. Ne zaman ki salıncakların hızı artmaya başladı, o sırada rüzgar çıktı. Salıncaklar çevrede bulunan ağaçların dalına çarpınca tehlike oluşturdu. Ben de durdurmak için acil butonuna bastım. Daha sonra yaralılara ilk müdahaleyi kendim yaptım. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum" dedi.

        ‘OLAY ANINDA HAVADA RÜZGAR YOKTU’

        Duruşmaya müşteki olarak katılan C.K., "O salıncakta ben ve eşim de vardı. Sanık Koray K.'nin söylediği gibi salıncaklar havadayken rüzgar esmedi. Ayrıca, emniyet kemerimizi de o bağlamadı. Bu görevi başka bir kişi yaptı. Bir ara salıncaklar ağaçların dalına çarptı. Zincirler birbirine dolanınca panik yaşandı. Söylendiği acil müdahalede de bulunulmadı. Sanıklardan şikayetçiyim" diye konuştu.

        Duruşmaya, mağdurların avukatı olarak katılan Cem Atlı ise "Kazanın olduğu sırada, makineyi kullanan görevlinin özen ve dikkat göstermediğini düşünüyoruz. Salıncaklar, 3-4 tur döndükten sora ağaçların dallarına çarptıktan sora durmuştur. Bu olayda, her iki sanığın da kusurlu olduğunu düşünüyoruz. Can kaybının olmaması mucize" dedi.

        Mahkeme hakimi, eksik evrakın giderilmesi ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aziz Yıldırım, Fenerbahçe kongresini terk etti!
        Aziz Yıldırım, Fenerbahçe kongresini terk etti!
        CANLI | Fenerbahçe'de kongre heyecanı başladı!
        CANLI | Fenerbahçe'de kongre heyecanı başladı!
        YKS'de ilk oturum TYT başladı
        YKS'de ilk oturum TYT başladı
        Kan davasında öğretmeni öldürmüştü! Tek cümle söyledi!
        Kan davasında öğretmeni öldürmüştü! Tek cümle söyledi!
        Pişti oldular
        Pişti oldular
        Çinli otomobillere ek vergi getirildi
        Çinli otomobillere ek vergi getirildi
        Fahri doktorası iptal, bağışı iade
        Fahri doktorası iptal, bağışı iade
        Zorunlu trafik sigortasında zam oranı belli oldu
        Zorunlu trafik sigortasında zam oranı belli oldu
        Gündüz tek, akşam Rafael
        Gündüz tek, akşam Rafael
        Hülya Şellavcı davasında emsal karar! 2.5 milyon TL'lik koruyamadık tazminatı!
        Hülya Şellavcı davasında emsal karar! 2.5 milyon TL'lik koruyamadık tazminatı!
        Takipçi sayısı patladı, hastalığı gündem oldu
        Takipçi sayısı patladı, hastalığı gündem oldu
        Tatil öncesi bölge bölge otel fiyatları
        Tatil öncesi bölge bölge otel fiyatları
        En acı realite şov
        En acı realite şov
        Para sorununa karşı stratejiler
        Para sorununa karşı stratejiler
        Kavurucu sıcaklar kapıda!
        Kavurucu sıcaklar kapıda!
        Yasal sınırın 5 katı alkolle çarptı öldürdü! Bir canın bedeli 6 ay!
        Yasal sınırın 5 katı alkolle çarptı öldürdü! Bir canın bedeli 6 ay!
        Kıdem tazminatından feragat edilir mi?
        Kıdem tazminatından feragat edilir mi?
        LÖSEV'den 10 binlerce aileye et yardımı
        LÖSEV'den 10 binlerce aileye et yardımı
        Ahengi bozan o sevgili
        Ahengi bozan o sevgili
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması

        Benzer Haberler

        Kurbanın derisini korursak 15 milyar lira cebimizde kalacak
        Kurbanın derisini korursak 15 milyar lira cebimizde kalacak
        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Bursa'da 1 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi; 3 tutuklama
        Bursa'da 1 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi; 3 tutuklama
        2 katlı evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
        2 katlı evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
        Bursa'da YKS'ye girecek üniversite adaylarına toplu ulaşım ücretsiz olacak
        Bursa'da YKS'ye girecek üniversite adaylarına toplu ulaşım ücretsiz olacak
        Prof. Dr. Tayar: Kurbanlıkların atıkları ve organları, sokak köpeklerine ye...
        Prof. Dr. Tayar: Kurbanlıkların atıkları ve organları, sokak köpeklerine ye...