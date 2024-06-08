8 kişinin yaralandığı salıncak davasında sanıktan 'rüzgar' savunması

BURSA'da, lunaparktaki döner salıncağın zincirlerinin en hızlı şekilde hareket ederken dolanan ve 8 kişinin yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan makinist Koray K. (40) ile işletmenin genel müdürü Salih T.'nin (64) haklarında 'Taksirle yaralama' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanıklardan Koray K., 'Salıncakları çalıştırmaya başladığımda hava güzeldi. Bir anda başlayan rüzgarla salıncaklar yandaki ağaçların dalına çarptı. Hemen butona basıp durdurdum. Suçsuzum" diye konuşurken, Salih T.'nin "Ben olay günü farklı yerdeydim" dediği duruşma ertelendi.

Olay, 2023 Nisan'da Reşat Oyal Kültürparkı'ndaki lunaparkta meydana geldi. Kademe kademe yükselen hızı en üst seviyeye çıkan salıncakların zincirleri birbirine dolandı. Can pazarının yaşandığı olayda, görevlinin acil butonuna basıp durdurduğu salıncaklarda 8 kişi hafif yaralandı. Cep telefonuyla görüntülenen olay sonrası polis, işletmenin genel müdürü Salih T. ve salıncağın makinistliğini yapan Koray K.'yi gözaltına aldı. Adliyeye çıkarılan şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Savcılık soruşturması sonrası haklarında, 27'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'Taksirle yaralama' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istenen sanıkların yargılanmasına başlandı. Duruşmada savunmasını yapan Salih T., kaza anında lunaparkta olmadığını söyleyerek, "Bu salıncak sekolindir. Bakımları ise Türkiye Makina Mühendisleri Odası tarafından sürekli ve düzenli olarak yapılmaktaydı. O gün salıncakları Koray K. çalıştırıyordu. Kaza ise salıncakların, çevresinde bulunan ağaçların dalına çarpması sonucu, telaşa kapılan görevli arkadaşımın, salıncağı aniden durdurması sonucu zincirlerinin birbirine dolanmasıyla meydana geldi" diye konuştu.

Tutuksuz sanık Koray K. ise savunmasında, "Salıncakları çalıştırdığım dakikada olumsuz hava koşulu yoktu. Ne zaman ki salıncakların hızı artmaya başladı, o sırada rüzgar çıktı. Salıncaklar çevrede bulunan ağaçların dalına çarpınca tehlike oluşturdu. Ben de durdurmak için acil butonuna bastım. Daha sonra yaralılara ilk müdahaleyi kendim yaptım. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum" dedi.

‘OLAY ANINDA HAVADA RÜZGAR YOKTU’

Duruşmaya müşteki olarak katılan C.K., "O salıncakta ben ve eşim de vardı. Sanık Koray K.'nin söylediği gibi salıncaklar havadayken rüzgar esmedi. Ayrıca, emniyet kemerimizi de o bağlamadı. Bu görevi başka bir kişi yaptı. Bir ara salıncaklar ağaçların dalına çarptı. Zincirler birbirine dolanınca panik yaşandı. Söylendiği acil müdahalede de bulunulmadı. Sanıklardan şikayetçiyim" diye konuştu.