Jet ski kazasında ölen Kübra'dan geriye göl kenarında çekildiği görüntüler kaldı (2)

YASAKBÖLGEDE JET SKİ'YE BİNMİŞLER

Türkiye’nin 5’inci, Marmara Bölgesi’nin en büyük gölü olan İznik Gölü’nde yaz aylarının gelmesiyle birlikte olası boğulma vakalarına karşı, Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu kurulduğu öğrenildi. Ani derinleşme ve su altı akıntıları ile çukurların olduğu Aydınlar Mahallesi ile Müşküle Mahallesi sınırları arasında kalan kıyı şeridinde yüzmek yasak. Kübra Özdemir'in hayatını kaybettiği bölge de bu sınır içerisinde yer alıyor. Yasak olan bölgede göle girenlere 2 bin 52 lira para cezası uygulanıyor. Sezonun başladığı 10 günlük süre içinde, 50 kişiye toplam 102 bin 600 lira ceza uygulandı. Vatandaşlar cankurtaran hizmeti verilen plajlarda yüzmeleri için uyarılırken, jandarma ve polis ekipleri de yasak olan bölgelerdeki denetimlerini sürdürüyor.

‘GÖLE GİRİLEMEZ TABELALARININ OLDUĞU YERDEN SUYA GİRİYORLAR’ İznik Gölü’nde 20 yıldır plaj işleten Bekir Uslu, “Bizim buralar yasal olan yerler, göle girilmesi serbest olan yerler. Göle girilmesi serbest olan yerlerde cankurtaran hizmeti bulunuyor. Kontrol altında burası. Cankurtaran hizmetinin olmadığı yerlerde zaten ‘göle girmek yasak’ tabelalarını devlet koymuş ama uyum sağlanmıyor. İnsan hayatıyla ilgili bir şeyde de umursamazlık olmaz ki. Göle girilemez tabelalarının olduğu yerden giriyorlar. O tabelaları okuyorlar ama oradan suya giriyorlar. Benim aklım ermiyor. Cankurtaran hizmetinin olduğu yerlerde suya girmelerini tavsiye ediyorum” dedi.