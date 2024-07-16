Yenişehir'de, kereste fabrikasında yangın (3)

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, Yeni Sanayi Bölgesi'ndeki kereste fabrikasında saat 17.00’de çıkan yangın, Yenişehir'in yanı sıra çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1.5 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yenişehir Cumhuriyet Savcılığı, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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