14 yaşındaki çocuk balkondan havaya tabancayla peş peşe ateş açtı; o anlar kamerada

Olay, dün Mustafakemalpaşa ilçesi Dere Mahallesi’nde meydana geldi. Balkondan havaya art arda ateş açan Muhammed K., o anları ‘Piyasa çocuk dolu. İzlemeye devam edin. Şampiyon geri döndü’ sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerin yayınlanmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Muhammed K., polis ekipleri tarafından adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Çocuk Büro Amirliği’ndeki işlemleri süren şüphelinin, olayda kullandığı tabancaya da el konuldu.

BURSA’da Muhammed K. (14), tabancayla balkondan havaya ateş açtı. O anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldıran çocuk, görüntüleri sosyal medyadan paylaşınca gözaltına alındı.

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