Bursa'da eğitim uçağı düştü, 2 pilot hayatını kaybetti (2)

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde düşen eğitim uçağında hayatını kaybeden öğretmen pilotun Ünal Aster (61), öğretmen pilot adayının Emir Gülal Nalcı (43) olduğu öğrenildi. Kalkıştan kısa süre sonra düşen uçağın Fenix Havacılık'a ait olduğu belirtildi.

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