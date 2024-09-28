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        Firari hükümlü saklandığı metruk binada yakalandı; baskın kamerada

        BURSA'dahakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası olup, 10 suçtan da yakalama kararı bulunan firari hükümlü N.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 08:44 Güncelleme: 28.09.2024 - 08:50
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        Firari hükümlü saklandığı metruk binada yakalandı; baskın kamerada
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        BURSA'dahakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası olup, 10 suçtan da yakalama kararı bulunan firari hükümlü N.O. (27), saklandığı metruk binaya yapılan baskınla yakalandı. O anlar, kamera ile görüntülendi.

        Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği Ekipleri, 'Dolandırıcılık' suçundan 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.O.'yu yakalamak için harekete geçti. Polis ekipleri, 10 dosyada hakkında yakalama kararı da bulunan N.O.'yu Tahtakale Mahallesi'nde saklandığı metruk binaya yapılan operasyonla yakaladı. Şüphelinin temel ihtiyaçlarını gece saatlerinde benzinliklerden karşıladığı öğrenilirken, operasyon kamerayla görüntülendi. Elleri kelepçelenerek gözaltına alınan N.O., polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra çıkartıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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