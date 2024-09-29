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        Kaldırımda yürürken TIR'ın ezdiği kadın öldü; yanındaki bebeği ağlarken, olay yerine gelen eşi sinir krizi geçirdi

        BURSA'da, çocuğunun bulunduğu bebek arabasıyla kaldırımda yürüdüğü sırada, ara sokaktan çıkıp dönüş yapan TIR'ın dorsesinin çarparak ezdiği Yıldız Polat (28), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 00:14 Güncelleme: 29.09.2024 - 00:15
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        Kaldırımda yürürken TIR'ın ezdiği kadın öldü; yanındaki bebeği ağlarken, olay yerine gelen eşi sinir krizi geçirdi
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        BURSA'da, çocuğunun bulunduğu bebek arabasıyla kaldırımda yürüdüğü sırada, ara sokaktan çıkıp dönüş yapan TIR'ın dorsesinin çarparak ezdiği Yıldız Polat (28), yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen Yıldız Polat'ın kocası sinir krizi geçirirken, ağlayan bebeğini ise vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. 

        Kaza, öğle saatlerinde Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Şirinevler Mahallesi istikametinden, Ankara Yolu Caddesi'ne çıkan Muzaffer U. yönetimindeki 06 AZB 72 plakalı TIR'ın dorsesi, sürücüsünün dönüş yaptığı sırada, kaldırımda çocuğunun bulunduğu bebek arabasıyla birlikte yürüyen, Yıldız Polat'a çarptı. Talihsiz kadın dorsenin altında kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Polat, yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayıp yaşamını yitirirken, TIR şoförü Muzaffer U. ise gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.

        BEBEĞİ AĞLADI, EŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ 

        Öte yandan, kaza haberinin ardından olay yerine gelen Yıldız Polat'ın eşi sinir krizi geçirirken, bebeğini ise çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

        ​Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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