İznik Gölü sahilinde bulunan top mermisi imha edildi

BURSA’nın Orhangazi ilçesi İznik Gölü sahilinde yürüyüş yapan bir kişi tarafından bulunan top mermisi, jandarma tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi.

İznik Gölü sahilinde dün saat 19.00 sıralarında yürüyüş yapan İ.K., kayaların arasında eski bir top mermisi olduğunu fark etti. İhbarla olay yerine İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Patlayıcı Madde İmha Timleri (PAMİT) sevk edildi. Güvenli bir şekilde imha edilmesi için gerekli önlemlerin alındığı top mermisi, bugün kontrollü şekilde imha edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.