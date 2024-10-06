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        Kavşakta otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde kavşakta çarpışan iki otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 13:12 Güncelleme: 06.10.2024 - 13:15
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        Kavşakta otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde kavşakta çarpışan iki otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası sürücülerden biri kaçtı.

        Kaza, saat 02.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Mahmut Esat Bey Caddesi’nde meydana geldi. Ömer S. (18) yönetimindeki 16 AAF 083 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı üzerinden gelen 41 JA 366 plakalı otomobil ile ışıklı kavşakta çarpıştı. Kazada sürücülerden Ömer S. ile yanındaki Polat Ç. (18) ve diğer araçta bulunan Barış K. (29) yaralandı. 41 JA 366 plakalı otomobilin sürücüsü kaçarken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

        Polis, kaçak sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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