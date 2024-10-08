3 katlı binadaki yangına, belediye işçileri de müdahale etti

BURSA'da3 katlı binada çıkan yangına, itfaiye ekiplerinin yanı sıra bölgede olan belediye işçileri de müdahale etti. O anlar kameraya yansırken, yangın 1 saatlik çalışma ile söndürüldü.

Yangın, saat 09.30 sıralarında İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Korkmaz Sokak'taki 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairede çıktı. Evde yaşayanlar dumanı fark ederek dışarı çıkarken, alevlerin büyümesi ile binada yaşayanlar tahliye edildi. İhbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangın müdahale ederken, tesadüfen bölgede bulunan belediye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Bir belediye işçisinin su tankerinin üzerine çıkıp, alevlere hortumla su tuttuğu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangın 1 saatte söndürülürken, daire kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.