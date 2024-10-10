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        Kaldırımı ve koruma tellerini aşan TIR, tali yola düştü; şoför yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde demir yüklü TIR, kaldırımı ve koruma tellerini aşarak tali yola düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 12:08 Güncelleme: 10.10.2024 - 12:15
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        Kaldırımı ve koruma tellerini aşan TIR, tali yola düştü; şoför yaralandı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde demir yüklü TIR, kaldırımı ve koruma tellerini aşarak tali yola düştü. Kazada TIR şoförü yaralandı.

        Kaza, saat 07.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl ilçesi girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Halil B. (22) yönetimindeki 27 BHM 53 plakalı demir yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle yoldan çıktı. Kaldırımı ve koruma tellerini aşan TIR, Orhaniye Mahallesi Baykut Sokak'taki tali yola düştü. Yaralanan şoför, ihbarla kaza yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. TIR, 2 saat süren çalışmanın ardından çekici ile yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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