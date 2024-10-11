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        Bursa'da sahte ve kaçak içki operasyonu; 2 gözaltı

        BURSA'nınKaracabey ilçesinde 2 eve düzenlenen operasyonda sahte ve kaçak içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 15:47 Güncelleme: 11.10.2024 - 15:50
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        Bursa'da sahte ve kaçak içki operasyonu; 2 gözaltı
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        BURSA'nınKaracabey ilçesinde 2 eve düzenlenen operasyonda sahte ve kaçak içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Karacabey Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sahte ve kaçak içkiye yönelik ilçe genelinde çalışma başlattı. Bu kapsamda iki adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. İlk olarak T.K.'nin (44) Canbalı Mahallesi'ndeki evine operasyon yapan ekipler, aramada 40 litre etil alkol, 20 litre kaçak ve sahte rakı, 4 litre sahte ve kaçak viski ile 200 gram anason yağı ele geçirdi. Ekipler, aynı mahalledeki Ş.İ.'nin (64) evinde de 10 litre etil alkol, 1 litre kaçak ve sahte mastika ile 100 gram anason yağı ele geçirdi. Gözaltına alınan T.K. ile Ş.İ. işlemleri sonrası serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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