Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Özgür Özel: İktidarı erken seçime zorlamak durumundayız (3)

        DENİZEZEYTİN DALI BIRAKTI CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Mudanya Mütarekesi'nin 102'nci yılı için geldiği ilçede yaptığı konuşmanın ardından, mütarekeyi anlatan tiyatro gösterisi düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 18:38 Güncelleme: 11.10.2024 - 18:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özgür Özel: İktidarı erken seçime zorlamak durumundayız (3)
        ABONE OL
        ABONE OL

        DENİZEZEYTİN DALI BIRAKTI 

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Mudanya Mütarekesi'nin 102'nci yılı için geldiği ilçede yaptığı konuşmanın ardından, mütarekeyi anlatan tiyatro gösterisi düzenlendi. Gösterinin ardından Mudanya Belediyesi Çok Sesli Çocuk Korosu ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği konser verdi. Konserin ardından Mudanya Mütarekesi Barış Yolu Ödül Töreni sahibini buldu. Eski Sosyal Demokrat Halk Partisi Genel Başkanı Murat Karayalçın tarafından açıklanan ödül, CHP Lideri tarafından Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel'e verildi. Ödül töreninin ardından Özel ile birlikte protokol üyeleri mütarekenin imzalandığı binayı gezdi. Özel, daha sonra denize zeytin dalından yapılan bir çelenk bıraktı. Törenin ardından ilçeden ayrılan Özel, Manisa'ya hareket etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polis katili için iddianame hazırlandı
        Polis katili için iddianame hazırlandı
        Teklif TBMM'de! Kredi kartlarından savunma sanayii fonu ücreti alınacak
        Teklif TBMM'de! Kredi kartlarından savunma sanayii fonu ücreti alınacak
        Onlarca hayvanı katlettiler iddiası!
        Onlarca hayvanı katlettiler iddiası!
        Hacıosmanoğlu’ndan yabancı VAR hakemine veto!
        Hacıosmanoğlu’ndan yabancı VAR hakemine veto!
        11 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        11 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Rastgele 3 kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı!
        Rastgele 3 kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı!
        Green Card başvurularında nelere dikkat edilmeli?
        Green Card başvurularında nelere dikkat edilmeli?
        Daha 15 yaşındaydı! Bir anda fenalaştı! Okulda ölüm!
        Daha 15 yaşındaydı! Bir anda fenalaştı! Okulda ölüm!
        'İnternetin koruyucu azizinin' hikayesi
        'İnternetin koruyucu azizinin' hikayesi
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        Wanda Nara'dan Icardi'ye: Arjantin'e dön!
        Wanda Nara'dan Icardi'ye: Arjantin'e dön!
        "Bulut olmazsa yapay zeka gelişemez"
        "Bulut olmazsa yapay zeka gelişemez"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da
        Neandertallerin sonunu biz mi getirdik?
        Neandertallerin sonunu biz mi getirdik?
        Kebaptan tekila kokoreçten votka ve viski çıktı
        Kebaptan tekila kokoreçten votka ve viski çıktı
        Kuyu mezarlardan çıktı... "Dünyada ve Anadolu'da çok nadir"
        Kuyu mezarlardan çıktı... "Dünyada ve Anadolu'da çok nadir"
        Montella'nın Karadağ 11'i
        Montella'nın Karadağ 11'i
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!

        Benzer Haberler

        Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası
        Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası
        Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        CHP Genel Başkanı Özel, Mudanya Mütarekesi 102'nci Yıl Dönümü Kutlama Tören...
        CHP Genel Başkanı Özel, Mudanya Mütarekesi 102'nci Yıl Dönümü Kutlama Tören...
        Özgür Özel: İktidarı erken seçime zorlamak durumundayız (2)
        Özgür Özel: İktidarı erken seçime zorlamak durumundayız (2)
        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden Uludağ'da "Dünya Kız Çocukları Gü...
        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden Uludağ'da "Dünya Kız Çocukları Gü...
        Bursa'da sahte ve kaçak içki operasyonu; 2 gözaltı
        Bursa'da sahte ve kaçak içki operasyonu; 2 gözaltı