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        81 yıl hapisle aranan hükümlü, iş yerinde yakalandı

        BURSA'da, hakkında 84 ayrı yakalama kararı ve 81 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Çağatay Ilgın yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 17:48 Güncelleme: 14.10.2024 - 17:50
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        81 yıl hapisle aranan hükümlü, iş yerinde yakalandı
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        BURSA'da, hakkında 84 ayrı yakalama kararı ve 81 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Çağatay Ilgın yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında 84 ayrı yakalama emri ve ‘Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık‘ suçundan 81 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Çağatay Ilgın’ın Dobruca Caddesi’deki bir iş yerinde olduğu belirlendi. Adrese 11 Ekim’de saat 15:00 sıralarında baskın düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. 2 yıl 10 aydır aranan Ilgın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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