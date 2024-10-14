81 yıl hapisle aranan hükümlü, iş yerinde yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında 84 ayrı yakalama emri ve ‘Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık‘ suçundan 81 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Çağatay Ilgın’ın Dobruca Caddesi’deki bir iş yerinde olduğu belirlendi. Adrese 11 Ekim’de saat 15:00 sıralarında baskın düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. 2 yıl 10 aydır aranan Ilgın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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