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        Hareket eden kamyonunu peşinden koşup durdurdu; o anlar kamerada

        BURSA'da, bir sürücünün hareket eden kamyonunun peşinden koşup binerek el frenini çekip park halindeki otomobile ramak kala durdurduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 15:41 Güncelleme: 16.10.2024 - 15:45
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        Hareket eden kamyonunu peşinden koşup durdurdu; o anlar kamerada
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        BURSA'da, bir sürücünün hareket eden kamyonunun peşinden koşup binerek el frenini çekip park halindeki otomobile ramak kala durdurduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 14 Ekim'de, Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi'nde meydana geldi. Kamyonunu 12'nci Çınar Sokak'ta çalışır halde bırakan sürücü, el frenini çekmeden araçtan indi. Bir süre sonra hareket eden kamyonu fark eden çevredekiler kamyonu durdurmaya çalışıştı. Sürücü koşup aracına binerek el frenini çekip park halindeki otomobile çarpmadan son anda dururdu. O anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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