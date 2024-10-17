Hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında, Süleymaniye Mahallesi’nde meydana geldi. İstiklal Caddesi'nden Akgül Sokak'a dönüş yapan Sabahattin T. (58) yönetimindeki 34 HYP 474 plakalı hafriyat kamyonu ile aynı yönde seyir halinde olan Baran Kayabaşı'nın kullandığı 16 ANP 145 motosiklet çarpıştı. Yaralanan motosiklet sürücüsü, ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kayabaşı, buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kayabaşı, dün gece yaşamını yitirdi. Kamyon şoförü gözaltına alınırken, polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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