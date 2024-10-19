Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Drift atan sürücü, kendisini uyaranlara tepki gösterdi

        BURSA'da, otomobiliyle kavşakta drift atan sürücü, kendisini uyaranlara tepki gösterdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 17:59 Güncelleme: 19.10.2024 - 18:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Drift atan sürücü, kendisini uyaranlara tepki gösterdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'da, otomobiliyle kavşakta drift atan sürücü, kendisini uyaranlara tepki gösterdi. Çevredekiler, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Olay, dün akşam saatlerinde, Nilüfer ilçesi Demirci Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, 06 SN 475 plakalı otomobiliyle kavşakta drift attı. Gürültüden rahatsız olan kişiler, sürücüyü uyarmak üzere yanına geldi. Sürücü, kendisini uyaranlara tepki gösterip, olay yerinden kaçtı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Polis ekipleri, kaçan sürücünün kimlik tespiti için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Scholz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Scholz'dan açıklamalar
        Antalya'da ilk 11'ler belli oldu
        Antalya'da ilk 11'ler belli oldu
        'Yenidoğan çetesi'nin yöneticilerinin cep telefonu incelemesi ortaya çıktı!
        'Yenidoğan çetesi'nin yöneticilerinin cep telefonu incelemesi ortaya çıktı!
        10 hastanenin ruhsatı iptal edildi!
        10 hastanenin ruhsatı iptal edildi!
        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Dünyada bebek ölümleri verileri
        Dünyada bebek ölümleri verileri
        Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu!
        Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu!
        Evinde cansız bedeni bulunmuştu! Katili bulundu
        Evinde cansız bedeni bulunmuştu! Katili bulundu
        3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşuyor!
        3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşuyor!
        Cinsel istismara uğradı! Şantaj yapıldı... Koruma altında
        Cinsel istismara uğradı! Şantaj yapıldı... Koruma altında
        Gelin katili kayınvalide kuyumcuda yakalandı!
        Gelin katili kayınvalide kuyumcuda yakalandı!
        Solakların sağlık riski!
        Solakların sağlık riski!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        Değişim kimseyi mutlu etmedi
        Değişim kimseyi mutlu etmedi
        Neden kendimizi gıdıklayamayız?
        Neden kendimizi gıdıklayamayız?
        Vekillerden daha az aylık alacaklar
        Vekillerden daha az aylık alacaklar
        Netanyahu'nun evine saldırı
        Netanyahu'nun evine saldırı
        Vural Çelik'e veda
        Vural Çelik'e veda
        Kimi çocuğunu ihbar etti kimi çocuklarını reddetti
        Kimi çocuğunu ihbar etti kimi çocuklarını reddetti

        Benzer Haberler

        Seyir halindeki motosikletin sürücüsü 'Hadi düşüyorum' dedi, kaza yaptı
        Seyir halindeki motosikletin sürücüsü 'Hadi düşüyorum' dedi, kaza yaptı
        Çakarlı ve sirenli düğün konvoyu ile yolu trafiğe kapattılar
        Çakarlı ve sirenli düğün konvoyu ile yolu trafiğe kapattılar
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Husumetlilerin tekmeli, yumruklu kavgası kamerada
        Husumetlilerin tekmeli, yumruklu kavgası kamerada
        Bursa'da suç örgütüne operasyon; 22 tutuklama
        Bursa'da suç örgütüne operasyon; 22 tutuklama
        Bursa'da halı saha maçında fenalaşan 27 yaşındaki kişi öldü
        Bursa'da halı saha maçında fenalaşan 27 yaşındaki kişi öldü