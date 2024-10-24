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        Motosiklet, engelli bireye çarptı; 1 ölü, 2 yaralı

        BURSA'da yolun karşısına geçmek isteyen zihinsel engelli olduğu belirtilen Salih Kırman'a motosiklet çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 09:30 Güncelleme: 24.10.2024 - 09:35
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        Motosiklet, engelli bireye çarptı; 1 ölü, 2 yaralı
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        BURSA'da yolun karşısına geçmek isteyen zihinsel engelli olduğu belirtilen Salih Kırman'a motosiklet çarptı. Kazada, motosikletteki yolcu Amjad Zaitoun hayatını kaybetti, sürücü Visam El Ahmed El Mustafa ile Kırman ağır yaralandı.

        Kaza, saat 05.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi Teyyareci Mehmet Ali Caddesi’nde meydana geldi. Visam El Ahmed El Mustafa yönetimindeki 16 MA 2592 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen ve zihinsel engelli olduğu iddia edilen Salih Kırman'a çarptı. Kazada Kırman ile motosiklet sürücüsü Visam El Ahmed El Mustafa ve arkasında oturan Amjad Zaitoun ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Amjad Zaitoun’un hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulanslarla Kırman, Kestel Devlet Hastanesi'ne, El Ahmed El Mustafa da Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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