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        Bursalı iş insanının üniversitede başlayan tutkusu, 2 bin parçalık koleksiyona dönüştü

        BURSA'daiş insanı Celal Arslan'ın üniversite yıllarında başlayan tutkusu, 2 bin parçalık koleksiyona dönüştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 11:22 Güncelleme: 26.10.2024 - 11:25
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        Bursalı iş insanının üniversitede başlayan tutkusu, 2 bin parçalık koleksiyona dönüştü
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        BURSA'daiş insanı Celal Arslan'ın üniversite yıllarında başlayan tutkusu, 2 bin parçalık koleksiyona dönüştü. Arslan'ın çoğu tespihten oluşan koleksiyonları arasında pandemi döneminde topladığı kolonyalar da bulunuyor. Celal Arslan, "Benim için bunlar tarif edilmez bir tutku" dedi.

        Bursa'da yaşayan iş insanı Celal Arslan'ın koleksiyon merakı, üniversite yıllarında başladı. Arslan, telefon kartı ile başlayan koleksiyon tutkusunu zamanla çoğunluğu tespih, yüzük, madeni para ve pandemi döneminde en fazla tüketilen kolonya çeşitleriyle genişletti. Bugün 1500'e yakın tespih, birçok il ve ülkeden aldığı 300 kolonya, 150 madeni para ve 100'den fazla farklı taşlarla yapılmış yüzüklerden oluşan bir koleksiyona sahip olan Arslan, çocuklarının da bu hobiye ilgi duyduğunu söyledi.

        'HEPSİ BENİM BİR PARÇAMMIŞ GİBİ GELİYOR'

        Koleksiyonundaki parçalarla ilgilenmesinin kendisini rahatlattığını ifade eden Arslan, "Tespih, koleksiyonerler için çıkan paralar, yüzükler, kolonyalar ve eskiden kalma telefon kartlarım var. Benim için bunlar tarif edilmez bir tutku. Hepsi benim bir parçammış gibi geliyor. Onlara dokunmaktan büyük keyif alıyorum. Mutlu oluyorum" dedi. Tespihlerin tasavvufi yönüne değinen Arslan, "Tespihin aslında bir kültür ve tasavvuf yanı da var. Bunu ustalardan biliyorum. O tespih yapılırken her bir habbesinin bir hikayesi var. Ayrıca yapan ustaların her bir habbesinde dua ettiklerini biliyorum. Manevi bir yanı da var" diye konuştu.

        'ÇOCUKLARIMA BABALARINDAN HATIRA KALSIN İSTİYORUM'

        Çocuklarının da koleksiyonerliğe karşı ilgi duyduğunu dile getiren Arslan, "Çocuklarıma babalarından bir hatıra kalmasını çok istiyordum. Koleksiyona olan ilgimde bu bir etken. Kızım ve oğlum küçük olsalar da onlarda da bu alışkanlık var. Onların, koleksiyonum ile ilgilenmelerini çok istiyorum. Koleksiyona ilgi duyanların, kötü alışkanlıkları olacaklarını düşünmüyorum" dedi. Kolonya biriktirmeye pandemi döneminde başladığını ve gittiği her ilden kolonya topladığını belirten Arslan, "Kolonyaya olan ilgimiz ve biriktirmemiz pandemi ile başladı. Pandemi sürecinde ve sonrasında, gittiğimiz her yerden kolonya almaya başladık. Örneğin Isparta'dan gül kolonyası, Amasya2dan elma kolonyası gibi ve bu şekilde biriktirme alışkanlığı oldu" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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