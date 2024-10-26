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        Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya öldü

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Aziz Bağlayan'a (60), otomobil çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 11:54 Güncelleme: 26.10.2024 - 12:00
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        Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya öldü
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        BURSA'nınİnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Aziz Bağlayan'a (60), otomobil çarptı. Metrelerce savrulan Bağlayan, hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 07.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa yönüne seyreden Osman Ç. (40) yönetimindeki 16 ALR 076 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Aziz Bağlayan'a çarptı. Bağlayan çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenirken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aziz Bağlayan'ın hayatını kaybettiği belirlerken, polis Osman Ç.'yi gözaltına aldı. Diğer yandan kazayı izlemek için yavaşladığı iddia edilen ve Bursa'dan İnegöl yönüne gitmekte olan sürücü, zincirleme kazaya neden oldu. Otobüs ile minibüslerin de içinde bulunduğu 6 araç, birbirine girdi. Araçlarda zarar oluşurken, her 2 kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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