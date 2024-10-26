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        Bursa'da silahlı kavga kamerada; 1 yaralı

        BURSA'dasokak ortasında çıkan kavgada B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 14:57 Güncelleme: 26.10.2024 - 15:00
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        Bursa'da silahlı kavga kamerada; 1 yaralı
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        BURSA'dasokak ortasında çıkan kavgada B.S. (49), C.A.'yı (41) tabanca ile bacağından yaraladı. Kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, saat 01.00 sıralarında Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi Erenler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli olan B.S. ile C.A., sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile B.S. yanında bulunan ruhsatsız tabanca ile C.A.'yı sol bacağından yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis kavgayı ayırırken, C.A. ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kavga cep telefonu ile görüntülenirken, B.S., gözaltına alındı. Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı da olayı ile ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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