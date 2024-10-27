Bursaspor Basketbol- Türk Telekom: 94-90

Basketbol Süper Ligi’nin 4'üncü haftasında Bursaspor Basketbol, sahasında konuk ettiği Türk Telekom’u 94-90 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 27 sayıyla ev sahibi ekipten David Michineanu oldu.

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