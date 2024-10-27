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        Bursaspor Basketbol- Türk Telekom: 94-90

        SALON:Nilüfer Tofaş HAKEMLER: Mehmet Şahin, Can Mavisu, Nazlı Çisil GüngörBURSASPOR BASKETBOL: PJ Pipes 3, Jaylon Brown 18, Ömer Utku Al 13, David Michineanu 27, Donte Grantham 16,Henry Sharma 2, David Mutaf 1, Berkay Candan 12, Nusret Yıldırım 2 TÜRK TELEKOM: Mete Tekçevik, Berkan Durmaz 3, İsmet Akpınar 8, Kyle John Alexandre 15, Anthony Brown 17, Emre Melih Tunca 16, Arda Özdoğan, Mahir Ağva, Anthony Bess 3, Zacharie Hanlan 16, Yoan Maurice 12 1'İNCİ PERİYOT: 23-18 DEVRE: 39-35 3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-58 5 FAUL ALAN: 23.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 16:15 Güncelleme: 27.10.2024 - 16:20
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        Bursaspor Basketbol- Türk Telekom: 94-90
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        SALON:Nilüfer Tofaş

        HAKEMLER: Mehmet Şahin, Can Mavisu, Nazlı Çisil Güngör

        BURSASPOR BASKETBOL: PJ Pipes 3, Jaylon Brown 18, Ömer Utku Al 13, David Michineanu 27, Donte Grantham 16,Henry Sharma 2, David Mutaf 1, Berkay Candan 12, Nusret Yıldırım 2

        TÜRK TELEKOM: Mete Tekçevik, Berkan Durmaz 3, İsmet Akpınar 8, Kyle John Alexandre 15, Anthony Brown 17, Emre Melih Tunca 16, Arda Özdoğan, Mahir Ağva, Anthony Bess 3, Zacharie Hanlan 16, Yoan Maurice 12

        1'İNCİ PERİYOT: 23-18

        DEVRE: 39-35

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 68-58

        5 FAUL ALAN: 23.28 Joshua Sharma, 28.54 David Mutaf , 36.24 Berkay Candan (Bursaspor Basketbol), 38.44 Kyle Alexandre, 39.49 Anthony Brown (Türk Telekom)

        Basketbol Süper Ligi’nin 4'üncü haftasında Bursaspor Basketbol, sahasında konuk ettiği Türk Telekom’u 94-90 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 27 sayıyla ev sahibi ekipten David Michineanu oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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