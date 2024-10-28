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        Cumhuriyet'in 101'inci yılında 'Berkay' konseri

        CUMHURİYET'in 101'inci yılı kutlamaları kapsamında şarkıcı Berkay, Bursa'da sahne aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 11:56 Güncelleme: 28.10.2024 - 12:00
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        Cumhuriyet'in 101'inci yılında 'Berkay' konseri
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        CUMHURİYET'in 101'inci yılı kutlamaları kapsamında şarkıcı Berkay, Bursa’da sahne aldı.

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında şarkıcı Berkay, Bursa'da sahneye çıktı. Berkay, Bursa Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi'ndeki konserde, DJ Uğur Başaran'ın gösterisinin ardından çıktığı sahnede, kendisini bekleyen hayranlarıyla birlikte şarkılarını seslendirdi. 'İnanırım’ şarkısıyla konserine başlayan Berkay, ‘Gel gel’ ve ‘İki Hece’ adlı şarkılarıyla coşturdu. Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi de gecede 1'inci yılını kutlarken, Atış Grup Yönetim Kurulu Üyesi Metin Atış, Berkay'a gecenin anısına çiçek verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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