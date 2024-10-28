Cumhuriyet'in 101'inci yılında 'Berkay' konseri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında şarkıcı Berkay, Bursa'da sahneye çıktı. Berkay, Bursa Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi'ndeki konserde, DJ Uğur Başaran'ın gösterisinin ardından çıktığı sahnede, kendisini bekleyen hayranlarıyla birlikte şarkılarını seslendirdi. 'İnanırım’ şarkısıyla konserine başlayan Berkay, ‘Gel gel’ ve ‘İki Hece’ adlı şarkılarıyla coşturdu. Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi de gecede 1'inci yılını kutlarken, Atış Grup Yönetim Kurulu Üyesi Metin Atış, Berkay'a gecenin anısına çiçek verdi.

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