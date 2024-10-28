Evinin yakınındaki futbol sahasına paraşütle indi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Adem Keskin (40), paraşütle futbol karşılaşmasının yapıldığı sahaya indi. Futbolcular ve taraftarla büyük şaşkınlık yaşarken, Keskin, “Evime yakın olduğu için top sahasına iniş yapmak zorunda kaldım” dedi.

İnegöl’de yaşayan Adem Keskin, 2 yıl önce mesaiye geç kaldığı gerekçesiyle çalıştığı mobilya fabrikasının bahçesine paraşütle inmişti. Bu kez de Bursa Amatör Ligi 1'inci Küme Yenicespor-Şirinevler futbol karşılaşmasının devre arasında, futbol sahasına paraşütle indi. Paraşütçüyü gören futbolcu ve taraftarlar önce büyük şaşkınlık yaşadı, ardından da Keskin’i alkışladı. Uludağ eteklerinden paraşütle süzülerek, futbol sahasına inen Adem Keskin, “Uludağ’dan uçuş yaptık. Evime yakın olduğu için, top sahasına iniş yapmak zorunda kaldım. Güzel bir uçuştu, iniş yaptım. Sahada futbolcular top oynuyormuş. Devre arası olduğu için sıkıntı yaşamadık, daha sonra arkadaşlar ikinci yarıya başladı. Evimin kapısının önüne iniş yapacaktım ama etrafta araçlar olduğu için yapamadım. Top sahasına iniş yaptım, herkes çok şaşırdı. Güzel bir iniş oldu” diye konuştu.