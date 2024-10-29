Bursa'da, Cumhuriyet coşkusu

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'inci yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı, Bursa'da coşkuyla kutlandı. Törenleri, ellerindeki Türk bayraklarıyla izleyenler, Cumhuriyet coşkusuna ortak oldu.

Bursa'daki, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'inci yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Valilik binasında, Vali Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu ve protokol üyelerinin, tebrikleri kabulü ile başladı. Kutlamalar, Atatürk Anıtı'nın önünde düzenlenen tören ile devam etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Vali Ayyıldız, Başkan Bozbey ve Tuğgeneral Tataroğlu, araç üzerinde törene katılanları selamladı. F-16 savaş uçaklarının gösterisi de büyük bir ilgiyle izlendi.