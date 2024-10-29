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        Bursa'da, Cumhuriyet coşkusu

        TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'inci yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı, Bursa'da coşkuyla kutlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 14:32 Güncelleme: 29.10.2024 - 14:35
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        Bursa'da, Cumhuriyet coşkusu
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        TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'inci yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı, Bursa'da coşkuyla kutlandı. Törenleri, ellerindeki Türk bayraklarıyla izleyenler, Cumhuriyet coşkusuna ortak oldu.

        Bursa'daki, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'inci yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Valilik binasında, Vali Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu ve protokol üyelerinin, tebrikleri kabulü ile başladı. Kutlamalar, Atatürk Anıtı'nın önünde düzenlenen tören ile devam etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Vali Ayyıldız, Başkan Bozbey ve Tuğgeneral Tataroğlu, araç üzerinde törene katılanları selamladı. F-16 savaş uçaklarının gösterisi de büyük bir ilgiyle izlendi.

        İzleyenlerin ellerindeki Türk bayraklarıyla yoğun ilgi gösterdiği kutlamalar, tören geçişi ile sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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