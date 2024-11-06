Evde canı sıkılınca otomobilini oyun salonuna dönüştürdü

BURSA’da, özel bir şirkette çalışan ve dijital oyunlara karşı ilgisi olan Burak Çiçek (23), işten geri kalan zamanlarında evde canı sıkılınca otomobili oyun salonuna çevirdi. Otomobilin bagajına, evinde kullandığı plazma televizyon ile oyun konsolu kuran Çiçek, aracı park edip istediği yerde oyun oynayabiliyor.

Bursa'da, özel bir şirketin üretim bölümünde çalışan ve dijital oyunlara karşı ilgisi olan Burak Çiçek, işten geriye kalan zamanlarını, evindeki oyun konsolunda oyun oynayarak geçiriyor. Evde, kapalı kalmaktan sıkılan Çiçek, oyun sevdasından da vazgeçemeyince çareyi 6 ay önce aldığı otomobilini, oyun salonuna çevirmekte buldu. Odasındaki plazma televizyon ile oyun konsolunu, özel bir sistem kurarak, otomobilinin bagajına taşıyan Çiçek, aracını istediği yerde park edip, Oyun oynayabiliyor. Çiçek, aynı zamanda dizi ve film de izleyip, açık hava sineması keyfi yaşıyor.