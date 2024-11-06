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        Evde canı sıkılınca otomobilini oyun salonuna dönüştürdü

        BURSA'da, özel bir şirkette çalışan ve dijital oyunlara karşı ilgisi olan Burak Çiçek (23), işten geri kalan zamanlarında evde canı sıkılınca otomobili oyun salonuna çevirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 10:55 Güncelleme: 06.11.2024 - 11:00
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        Evde canı sıkılınca otomobilini oyun salonuna dönüştürdü
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        BURSA’da, özel bir şirkette çalışan ve dijital oyunlara karşı ilgisi olan Burak Çiçek (23), işten geri kalan zamanlarında evde canı sıkılınca otomobili oyun salonuna çevirdi. Otomobilin bagajına, evinde kullandığı plazma televizyon ile oyun konsolu kuran Çiçek, aracı park edip istediği yerde oyun oynayabiliyor.

        Bursa'da, özel bir şirketin üretim bölümünde çalışan ve dijital oyunlara karşı ilgisi olan Burak Çiçek, işten geriye kalan zamanlarını, evindeki oyun konsolunda oyun oynayarak geçiriyor. Evde, kapalı kalmaktan sıkılan Çiçek, oyun sevdasından da vazgeçemeyince çareyi 6 ay önce aldığı otomobilini, oyun salonuna çevirmekte buldu. Odasındaki plazma televizyon ile oyun konsolunu, özel bir sistem kurarak, otomobilinin bagajına taşıyan Çiçek, aracını istediği yerde park edip, Oyun oynayabiliyor. Çiçek, aynı zamanda dizi ve film de izleyip, açık hava sineması keyfi yaşıyor.

        ‘YOLCULUK SIRASINDA MOLA VERİP, OYUN OYNUYORUM’

        Aracını park edip oyun oynadığı yerlerdeki insanların önce şaşırdığını, sonra yanına gelip, kendisini izlediklerini söyleyen Çiçek, otomobiline kurduğu sistem, aksesuarlar, televizyon ve oyun konsolu için 500 bin lira harcadığını belirtti. Bu sayede istediği her yerde oyun oynayabildiğini söyleyen Çiçek, “Çalışmadığım süre içerisinde, kalan zamanımın büyük bölümünü oyun oynayarak geçiriyordum. Evde oynamak sıkıcı gelince, sistemi otomobilimin bagajına, ses sistemini ise bagaj kapağına monte ettim. Yolculuk sırasında mola verdiğim zaman, araçta bulunan seyyar sandalyeme oturup, televizyonun karşısına geçerek oyun oynuyorum. Bazı günler televizyon programlarını da bu şekilde izliyorum. Bu şekilde eğlenmem, görenlerin de dikkatini çekiyor” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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