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        Metruk binanın 3'üncü katı alev alev yandı

        BURSA'da, 3 katlı metruk binanın 3'üncü katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 11:01 Güncelleme: 06.11.2024 - 11:05
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        Metruk binanın 3'üncü katı alev alev yandı
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        BURSA'da, 3 katlı metruk binanın 3'üncü katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

        Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki 3 katlı metruk binanın 3'üncü katı ve çatı kısmında, saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Binanın 3'üncü katı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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