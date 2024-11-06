25 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, sokakta yürürken yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokakta yürürken şüphelendikleri Bülent G.’yi (49) durdurdu. Bülent G.’nin yapılan GBT sorgulamasında, ‘Bilişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Birden çok kişiyi aynı yöntemle dolandırdığı belirtilen hükümlü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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