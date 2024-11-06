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        25 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, sokakta yürürken yakalandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde 'Bilişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık' suçundan kesinleşmiş 25 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, sokakta yürürken yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 17:57 Güncelleme: 06.11.2024 - 18:00
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        25 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, sokakta yürürken yakalandı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde ‘Bilişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık’ suçundan kesinleşmiş 25 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, sokakta yürürken yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokakta yürürken şüphelendikleri Bülent G.’yi (49) durdurdu. Bülent G.’nin yapılan GBT sorgulamasında, ‘Bilişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Birden çok kişiyi aynı yöntemle dolandırdığı belirtilen hükümlü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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