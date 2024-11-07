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        Bursa'nın 2 ilçesinde orman yangını

        BURSA'nın Büyükorhan ve Karacabey ilçelerinde orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 15:06 Güncelleme: 07.11.2024 - 15:10
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        Bursa'nın 2 ilçesinde orman yangını
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        BURSA’nın Büyükorhan ve Karacabey ilçelerinde orman yangını çıktı. Yangınlara havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

        Büyükorhan’ın Osmanlar ile Karacabey’in Kurşunlu mahallelerinde saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarla her 2 bölgeye de Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri ile yangın söndürme helikopterleri sevk edildi. Yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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