Bursa'daki orman yangını Balıkesir'e sıçradı (4)

Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı kırsal Osmanlar Mahallesi'nde çıkan ve Balıkesir'in Dursunbey ilçesine de sıçrayan orman yangınına 2 helikopter, 73 araç 194 personel ile müdahale edildi. Ancak havanın kararmasıyla helikopterler çalışmaları durduruldu. Alevlerin önü kesilerek ilerlemesi durdurulurken, ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor.

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