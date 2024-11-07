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        Bursa'daki orman yangını Balıkesir'e sıçradı (4)

        HAVANINKARARMASI NEDENİYLE MÜDAHALE KARADAN DEVAM EDİYORBursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı kırsal Osmanlar Mahallesi'nde çıkan ve Balıkesir'in Dursunbey ilçesine de sıçrayan orman yangınına 2 helikopter, 73 araç 194 personel ile müdahale edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 19:09 Güncelleme: 07.11.2024 - 19:15
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        Bursa'daki orman yangını Balıkesir'e sıçradı (4)
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        HAVANINKARARMASI NEDENİYLE MÜDAHALE KARADAN DEVAM EDİYOR

        Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı kırsal Osmanlar Mahallesi'nde çıkan ve Balıkesir'in Dursunbey ilçesine de sıçrayan orman yangınına 2 helikopter, 73 araç 194 personel ile müdahale edildi. Ancak havanın kararmasıyla helikopterler çalışmaları durduruldu. Alevlerin önü kesilerek ilerlemesi durdurulurken, ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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