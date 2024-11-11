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        Testereye elini kaptıran işçinin serçe parmağı koptu

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde ahşap kesimi yaparken elini testereye kaptıran İbrahim Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 13:51 Güncelleme: 11.11.2024 - 13:55
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        Testereye elini kaptıran işçinin serçe parmağı koptu
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde ahşap kesimi yaparken elini testereye kaptıran İbrahim Y.’nin (19), parmağı koptu.

        Olay, Cerrah Mahallesi’ndeki bir mobilya fabrikasında meydana geldi. İbrahim Y., ahşap kesimi yaptığı sırada elini tezgah testereye kaptırdı. Sağ elinin serçe parmağı kopan işçi, özel araçla götürüldüğü İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından, kopan parmağı dikilmek üzere, ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

        Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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