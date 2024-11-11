Testereye elini kaptıran işçinin serçe parmağı koptu

Olay, Cerrah Mahallesi’ndeki bir mobilya fabrikasında meydana geldi. İbrahim Y., ahşap kesimi yaptığı sırada elini tezgah testereye kaptırdı. Sağ elinin serçe parmağı kopan işçi, özel araçla götürüldüğü İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından, kopan parmağı dikilmek üzere, ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

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