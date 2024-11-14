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        5 yıl hapisle aranan yürüme engelli, tutuklandı

        BURSA'da 4 yıl önce,12 yaşındaki kız çocuğuna sözlü tacizde bulunduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılandığı davada 5 yıl hapis cezasına çarptırılan yürüme engelli Ferdi Ş.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 15:19 Güncelleme: 14.11.2024 - 15:25
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        5 yıl hapisle aranan yürüme engelli, tutuklandı
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        BURSA’da 4 yıl önce,12 yaşındaki kız çocuğuna sözlü tacizde bulunduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılandığı davada 5 yıl hapis cezasına çarptırılan yürüme engelli Ferdi Ş. (44), yakalanıp tutuklandı.

        Olay, 2020 yılında İnegöl ilçesinde meydana geldi. Bursa'dan ilçeye gelen yürüme engelli Ferdi Ş., iddiaya göre, sokakta gördüğü 12 yaşındaki kız çocuğuna sözlü tacizde bulundu. Şikayet üzerine jandarma tarafından gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ferdi Ş., yargılandığı davada 'Çocuğun basit cinsel istismarı' suçundan 5 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Hakkında yakalama kararı verilen Ferdi Ş., dün akşam saatlerinde Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda jandarma ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Ferdi Ş., işlemlerinin ardından tutuklanıp cezaevine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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